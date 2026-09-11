Haridwar News: हाथी ने रौंद डाली धान की फसल

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लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव में हाथी ने धान की फसल रौंद डाली। बुधवार की रात को बलजीत कमल और जीवानंद बहुगुणा ने बताया कि लगभग दो बीघा धान की फसल को हाथी ने खराब कर दिया है।पीली पड़ाव के आबादी क्षेत्र में हाथी पिछले दस दिनों से दस्तक दे रहा है। हर रोज हाथी के आबादी में आने से किसान फसलों की रखवाली भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने खेतों में हाथी को आने से रोकने के लिए श्यामपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी से गश्त करने की मांग की। पीली पड़ाव चौकी के सेक्शन अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि हाथी को आबादी में आने से रोकने के लिए गश्त की जा रही है। जिन किसानों के खेतों में आकर हाथी फसलों को नुकसान पहुंचता है, उनकी रिपोर्ट लगाकर मुआवजे के लिए भेज दिया जाता है।