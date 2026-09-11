Haridwar News: मुख्य सचिव ने परखी 153 करोड़ के विकास कार्यों की रफ्तार

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मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता न करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने रोड़ी-बेलवाला से रोशनाबाद होते हुए कनखल और सीसीआर टावर तक कई स्थलों का दौरा किया।इसमें सड़क, पुल, पैदल मार्ग, पेयजल, स्वास्थ्य और पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को परखा। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेला-2027 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसलिए सभी कार्य समय पर पूरे होना आवश्यक है। उन्होंने कार्यों की नियमित समीक्षा और बाधाओं के तत्काल समाधान पर जोर दिया। विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए। निर्माण के दौरान आमजन की सुविधा, यातायात और सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखने को कहा। उन्होंने मेलाधिकारी को परियोजनाओं के स्थायी रख-रखाव का मसौदा शासन को भेजने के निर्देश दिए।