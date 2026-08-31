Haridwar News: पीएनबी शाखा में फर्जी चेक से 5.15 लाख रुपये निकाले

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पुलिस के अनुसार, नगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक गोपाल दत्त भट्ट ने शिकायत में बताया कि समन्वय और साइबर पुलिस पोर्टल का अवलोकन करने के दौरान पीएनबी की वेद माता गायत्री ट्रस्ट शाखा में फर्जी चेक से निकासी से संबंधित शिकायत सामने आई। पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को चेक के माध्यम से 5,15,190 रुपये की संदिग्ध निकासी दर्ज है। संबंधित लेनदेन की कुल राशि 8.50 लाख रुपये बताई गई है, जिसमें 5,15,190.81 रुपये को विवादित राशि के रूप में दर्ज किया गया है। इस मामले में असम निवासी गणेश चंद्र बरुवा ने 22 अप्रैल को साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। समन्वय पोर्टल के हॉटस्पॉट विश्लेषण में भी बैंक शाखा से फर्जी चेक निकासी की शिकायत सामने आई। प्रथम दृष्टया मामले में धोखाधड़ी के तहत अपराध बनना मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब पुलिस फर्जी चेक के जरिए रकम निकालने वाले आरोपी और पूरे लेनदेन की जांच में जुटी है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक शाखा में फर्जी चेक के जरिए 5.15 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।