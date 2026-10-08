Haridwar News: छह वाहनों को टक्कर मारने में बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा चौक पर छह वाहनों को टक्कर मारने के दौरान हादसे में ऑटो चालक का हाथ कटने के मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बस को सीज कर दिया गया है। चालक के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, सुभाष नगर निवासी शुभम गुसाईं ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पिता त्रिलोक सिंह गुसाईं पांच अक्तूबर की सुबह करीब छह बजे ऑटो लेकर हरिद्वार ऑटो स्टैंड के लिए निकले थे। करीब 6:30 बजे दुर्गा चौक पर पीछे से आ रही बस संख्या के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए ऑटो में टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद बस ने अन्य वाहनों को भी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।हादसे में त्रिलोक सिंह का दाहिना हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर शरीर से अलग हो गया था। लोगों की मदद से उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।