Haridwar News: कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पड़ोसी युवक पर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने युवक, उसके भाई-भाभी और दोस्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोसी युवक से करीब तीन वर्ष पहले पहचान हुई थी। मई 2024 में युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। आरोप है कि 26 अप्रैल 2025 को घर पर अकेली होने के दौरान युवक कोल्डड्रिंक और चिप्स लेकर पहुंचा।कोल्डड्रिंक पीने के बाद युवती बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गई। होश आने पर उसने खुद को उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। आरोप है कि उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए और उन्हें परिजनों को भेजने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया।आरोप है कि 10 जुलाई 2026 को उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद युवक के परिजनों ने शादी कराने का आश्वासन दिया लेकिन बाद में वह शादी से मुकर गया। आरोप है कि 18 अगस्त को युवक, उसका दोस्त व अन्य लोग घर में घुसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि 19 अगस्त को उसके भाई, भाभी और मां ने युवती से मारपीट की। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।