Haridwar News: घाड़ क्षेत्र की नदियां उफान पर, कृषि भूमि का कटाव, ग्रामीणों के सामने चारा संकट

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रास्तों पर पानी भरने से ग्रामीणों का आना-जाना हुआ ठपप्रशासन से कटाव रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीधनौरी। क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घाड़ क्षेत्र की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। तेज बहाव के चलते कई स्थानों पर नदियों ने कृषि भूमि का कटाव शुरू कर दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं पशुपालकों के सामने पशुओं के लिए चारा लाने का संकट भी खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटाव रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।क्षेत्र में इन दिनों लगभग प्रतिदिन बारिश हो रही है। बुधवार को दोपहर करीब 2:15 बजे शुरू हुई तेज बारिश कई घंटे तक जारी रही। इसके चलते मोहंड रोड, चिल्लावाली, सुकरो और कासरो नदियों समेत औरंगाबाद, कोटा मुरादनगर और जसवावाला गांवों के आसपास बहने वाली रतमऊ नदी भी उफान पर आ गई। जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण ग्रामीणों का खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। जसवावाला के निकट बालाजी मंदिर क्षेत्र में नदी से जमीन का कटाव शुरू होने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में भी भय का माहौल है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि बारिश और जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो खेतों को और नुकसान हो सकता है। इससे पशुओं के लिए चारा लाने में भी परेशानी हो रही है। सेवाराम भारती, नरेंद्र कुमार, रमेश सैनी और रॉबिन कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से नदियों के कटाव को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने तथा प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है।