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हरिद्वार। रोशनाबाद स्थित कार्यालय पर प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन हरिद्वार की ओर से अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। संगठन ने पीआरडी जवानों को 365 दिन काम दिए जाने और मूल वेतन पर डीए दिए जाने की मांग है। संगठन की ओर से चेताया गया कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती है। उनकी मांगों का जीओ जारी नहीं होता है। तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष बसंत कुमार, ब्लॉक कमांडर रामकुमार, सत्यराज, इश्कलाल, छोटे लाल, पंकज कुमार, संजू सिंह, रामवीर, संजय सैनी, बिजेंद्र, रफल सिंह, प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।