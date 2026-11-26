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- अधिकारियों का दावा, जल्द पहुंचेगी डीएपी खाद की रैकअजब सिंहपथरी। क्षेत्र की चार सहकारी समितियों में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होने से करीब 40 गांवों के किसान परेशान हैं। गेहूं की बुवाई का समय नजदीक है और गन्ने की छिलाई के बाद खेत खाली हो रहे हैं, लेकिन समितियों के गोदाम खाली पड़े हैं। किसानों ने सहकारिता विभाग से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है।किसान अशोक, राकेश, महेंद्र, प्रमोद, इकबाल, महबूब और शमशाद ने बताया कि कटारपुर (धनपुरा), पथरी (टिहरी विस्थापित), अलावलपुर (पीतपुर) और बादशाहपुर की सहकारी समितियों में डीएपी खाद नहीं है। ऐसे में किसानों को गेहूं की बुवाई की तैयारी में परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि निजी दुकानों से खाद खरीदने पर अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।खाद की किल्लत से बहादुरपुर जट, झाबरी, सुखरासा, पथरी, टिहरी डोब नगर, आदर्श टिहरी नगर, कटारपुर, चांदपुर, बिशनपुर, पुरानी कुंडी, शिवगढ़, फूलगढ़, गोविंदगढ़, दुर्गागढ़, नसीरपुर कलां, शाहपुर, चाणचक, शेरपुर, बादशाहपुर, धारीवाला, भट्टीपुर, भवापुर चमरावल, नई कुंडी, हरसीवाला, टिकोला, जसोदरपुर और रानीमाजरा समेत करीब 40 गांव प्रभावित हैं। किसानों ने समय पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।जल्द ही डीएपी खाद की रैक पहुंचने वाली है। रैक आते ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। - मोनिका चुनेरा, जिला सहायक निबंधक, हरिद्वार