Haridwar News: पत्नी को मारने के इरादे से पहुंचा व्यक्ति तमंचे के साथ पकड़ा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, उसने पूछताछ में पत्नी से विवाद होने की बात कही। साथ ही उसे जान से मारने के इरादे से तमंचा लेकर पहुंचने की बात कबूली है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, बुधवार की रात एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। तभी जगजीतपुर-जमालपुर-जियापोता रोड पर निर्माणाधीन हाईवे के पास लिंक कच्ची सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध हालत में बैठा दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह बाइक स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे मौके पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कृष्णवीर उर्फ बिड्डू निवासी खंजरपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद यूपी बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा है और वह जगजीतपुर में रह रही है। वह पत्नी से मिलने जा रहा था और तमंचा उसे मारने के इरादे से लेकर आया था। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया।