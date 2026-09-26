Haridwar News: घर के आंगन में घुसा गुलदार, बछिया को बनाया निवाला

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संवाद न्यूज एजेंसीलालढांग। लालढांग क्षेत्र में गुलदार की लगातार आबादी क्षेत्र में दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार रात मोल्हापुरी गांव में गुलदार ने पान सिंह के घर के आंगन में घुसकर करीब छह माह की बछिया पर हमला कर दिया। हमले में बछिया की मौके पर ही मौत हो गई। गुलदार बछिया के कुछ अवशेष घर के पास छोड़कर जंगल की ओर चला गया।घटना के बाद परिवार और आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर वन बीट अधिकारी सुनील सैनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी जुटाई। वन बीट अधिकारी ने बताया कि गुलदार ने करीब छह माह की बछिया को निवाला बनाया है। घटना का पंचनामा भरकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।सेक्शन अधिकारी गौतम राठौर ने बताया कि क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। आबादी क्षेत्र में गुलदार समेत अन्य जंगली जानवरों के आने से रोकने के लिए वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। ग्रामीणों से भी रात के समय सतर्क रहने की अपील की गई है।