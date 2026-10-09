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Haridwar News: संस्कृत विवि में लालित ने संभाला वित्त नियंत्रक कार्यभार

Fri, 09 Oct 2026 06:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:22 PM IST
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Lalit took charge as Finance Controller.
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बहादराबाद। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में लालित मोहन पांडेय ने शासन के आदेश के अनुपालन में वित्त नियंत्रक का कार्यभार संभाला। वर्तमान में कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत पांडेय के वित्त नियंत्रक का दायित्व संभालने से विश्वविद्यालय की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को गति मिलने की उम्मीद है। लालित मोहन पांडेय ने कहा कि वित्त नियंत्रक के रूप में उनकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के बजट, आय-व्यय के प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यों का संचालन करने की होगी। कोषागार संबंधी कार्यों और वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुभव विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण रहेगा। इस मौके पर पूर्व सचिव एवं विश्वविद्यालय के प्रो. मनोज किशोर पंत, कुलसचिव दिनेश कुमार,सहायक कुलसचिव सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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