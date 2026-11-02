Haridwar News: अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में कोटद्वार कॉलेज का दबदबा

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रविवार को प्रतियोगिता शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन संदीप चौधरी आदि ने किया। इन्होंने खिलाड़ियों से मेहनत के बल पर प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। 100 मीटर पुरुष फर्राटा दौड़ में धनौरी पीजी कॉलेज के विशुद्ध नागर ने स्वर्ण, इसी कॉलेज के अभय सैनी ने रजत और हिमगिरी कॉलेज के रोहित गिरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। महिला वर्ग में डॉ. पीडीबीएच कॉलेज कोटद्वार की सोनिया ने स्वर्ण, पं. ललित मोहन कैंपस ऋषिकेश की हिमानी ने रजत और पीजी कॉलेज अगस्त्यमुनि की नैना ने कांस्य पदक जीता।400 मीटर हर्डल्स महिला वर्ग में राजकीय पीजी कॉलेज कोटद्वार की दीक्षा धस्माना ने प्रथम, ललिता रावत ने द्वितीय और राजकीय पीजी कॉलेज तलवाड़ी की साक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हाई जंप पुरुष वर्ग में डीडी कॉलेज देहरादून के प्रियांशु मंडल प्रथम, जीपीजी कर्णप्रयाग के कुनाल सिंह द्वितीय और हिम्मत चंद्र कॉलेज चमोली के प्रियांशु रावत तृतीय रहे।महिला वर्ग में जीडीसी कॉलेज की सानिया ने प्रथम, बाल गंगा कॉलेज टिहरी की पल्लवी ने द्वितीय व मंगललाल कॉलेज टिहरी की आंचल तृतीय स्थान पर रहीं। ट्रिपल जंप पुरुष वर्ग में पीजी कॉलेज कोटद्वार के अभिषेक सिंह तंवर प्रथम, पं. ललित मोहन कैंपस ऋषिकेश के अंकित भारद्वाज द्वितीय व जीपीसी गोपेश्वर के आरूष राणा तृतीय रहे। महिला वर्ग में बाल गंगा डिग्री कॉलेज टिहरी की प्रीति प्रथम, जीपीसी देहरादून शहर की सलोनी द्वितीय और राजकीय डिग्री कॉलेज घनसाली की पल्लवी तृतीय रहीं। ओवरऑल परिणामों में राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में चैंपियनशिप बना।महिला वर्ग में राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर उपविजेता रहा, जबकि, पुरुष वर्ग में हिमगिरी महाविद्यालय रुड़की ने उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन अमित चौधरी, क्रीड़ा सचिव श्री पुष्कर गौड़, साहिया कॉलेज के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर, एचईसी की प्राचार्या डॉ. तृप्ति अग्रवाल आदि मौजूद रहे।