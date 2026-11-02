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Haridwar News: मेडिकल कॉलेज में आज से शुरू होंगे एक्सरे

Mon, 02 Nov 2026 01:48 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:48 AM IST
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X-rays will begin at the college from today.
राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर में आज से एक्सरे शुरू हो जाएंगे। शनिवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने निरीक्षण कर एक्सरे सेवाएं शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी थी।
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चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने कॉलेज प्राचार्य डॉ. पंकज सिंह के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तकनीकी टीम ने एक्सरे सेवा शुरू करने के मानकों की जांच की थी। एक्सरे व्यवस्था मानकों पर ठीक पाए जाने पर निदेशक ने सोमवार से कॉलेज में मरीजों के एक्सरे शुरू करने की स्वीकृति दी। कहा कि एक सप्ताह के अंदर अल्ट्रासाउंड भी शुरू कर दिए जाएंगे। कहा कि कुंभ 2027 के मद्देनजर एक सप्ताह के अंदर ओपीडी और इमरजेंसी के समस्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मेडिकल कॉलेज का लाभ मिल सके। संवाद
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