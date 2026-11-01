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Haridwar News: अभाविप चार नवंबर को करेगी प्रदर्शन

Sun, 01 Nov 2026 07:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:05 PM IST
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ABVP to hold a demonstration on November 4
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- राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए जमीन आवंटन और नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग
- अभाविप कार्यालय देवपुरा में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने चार नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का एलान किया है। यह प्रदर्शन राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए जमीन आवंटन और नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर होगा। अभाविप कार्यालय देवपुरा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। परिषद के जिला संगठन मंत्री अमन सिंह तोमर ने छात्रहितों की अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। तोमर ने स्पष्ट किया कि इसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि भूपतवाला कॉलेज के स्थायी भवन के लिए परिषद संकल्पित है। अभाविप नशामुक्त तीर्थ क्षेत्र के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। नगर निगम में जमीन आवंटन का प्रस्ताव दो साल से लंबित है। सर्वानंद घाट के समीप की भूमि महाविद्यालय के लिए प्रस्तावित थी।
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कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में भूमि को पास किया गया था। इसके बावजूद कॉलेज भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है। इससे छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में जमीन के तत्काल आवंटन की मांग की जाएगी।

छात्रसंघ अध्यक्ष सनी शर्मा ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित भूमि का आवंटन नहीं होता है तो परिषद एक उग्र आंदोलन शुरू करेगी। इस अवसर पर पारस कश्यप, मुस्कान चौधरी और परी श्रीवास्तव मौजूद थे।
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