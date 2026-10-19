Haridwar News: लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध और कुंभकरण वध जैसी प्रमुख लीला खूब सराही गईं

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दशहरा की तैयारी में जुटे सभी समितियों के पदाधिकारीक्षेत्र में रामलीला उत्सवों का भव्य मंचन जारी है। श्री रामलीला कमेटी हरिद्वार के 103वें वार्षिक उत्सव में सेतु बंध, अंगद-रावण संवाद और लक्ष्मण शक्ति की लीलाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ज्वालापुर और धनोरा सहित अन्य गांवों में भी लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध और कुंभकरण वध जैसी प्रमुख लीलाएं मंचित की गईं। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं।हरिद्वार की श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में रविवार को कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय और सशक्त संवादों से भगवान श्रीराम की भक्ति, वीरता और धर्म की विजय के प्रसंगों को जीवंत किया। मंगलवार को रोड़ी बेलवाला में भव्य दशहरा मेला आयोजित होगा। इसमें रावण का 80 फीट और कुंभकर्ण का 70 फीट का विशाल पुतला दहन किया जाएगा। धनोरा में सोमवार रात लक्ष्मण शक्ति, मेघनाद वध, कुंभकरण वध और अहिरावण वध की लीलाएं हुईं। मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम दल में शोक छा गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने मेघनाद का वध किया। इब्राहिमपुर मसाई में भी सोमवार को मेघनाद-रावण संवाद, मेघनाद वध और अहिरावण वध का मंचन संपन्न हुआ। बहादुरपुर जट में रावण-अंगद संवाद की लीला ने हजारों दर्शकों को भावविभोर किया। अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर चुनौती दी, जिसे कोई हिला नहीं पाया।हरिद्वार में 103वें वार्षिक रामलीला उत्सव में सेतु बंध, अंगद-रावण संवाद और लक्ष्मण शक्ति का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। ज्वालापुर हरिद्वार में 120वें वार्षिकोत्सव पर लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन हुआ, जहां अतिथियों ने आरती कर आशीर्वाद लिया। धनोरा में लक्ष्मण शक्ति के दौरान हनुमान द्वारा संजीवनी लाने का दृश्य दर्शकों ने खूब सराहा। इब्राहिमपुर मसाई में मेघनाद-रावण संवाद और वध की लीलाएं हुईं। बहादुरपुर जट में अंगद ने रावण को अभिमान त्यागने की सलाह दी और अपने बल का प्रदर्शन किया।दशहरा उत्सव की तैयारीहरिद्वार में मंगलवार को रोड़ी बेलवाला में भव्य दशहरा मेला आयोजित होगा। इसमें 80 फुट के रावण और 70 फुट के कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होगा। धनोरा गांव में भी मंगलवार को दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रावण वध मुख्य आकर्षण रहेगा। मंच प्रबंधक ललित कुमार ने बताया कि रामलीला के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में दर्शक मंचन देखने पहुंचे।रामलीला का सामाजिक संदेशरामलीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को संस्कारों और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। विधायक आदेश चौहान ने युवाओं को सनातन धर्म पर हो रहे आक्रमण से बचने और भगवान राम से करुणा, कर्तव्यनिष्ठा तथा मर्यादा सीखने का आह्वान किया। उन्होंने दिवंगत राममूर्ति वीर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ग्राम जियापोता में ग्राम प्रधान प्रखर कश्यप ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा व रोजगार पर ध्यान देने की अपील की। लालढांग की श्री आदर्श रामलीला 80 वर्षों से सनातन संस्कृति और मर्यादा का संदेश दे रही है।