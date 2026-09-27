Haridwar News: अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति सुधारने के निर्देश दिए

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. ललित नारायण मिश्र ने 20 सूत्री कार्यक्रम और विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विजन 2047 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अगस्त माह की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं की आगामी माह में प्रगति सुधारने के निर्देश दिए। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विजन 2047 के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठक में बिंदुवार चर्चा की गई।मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अक्तूबर के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में एक दो दिवसीय कार्यशाला होगी। जिसमें 2047 तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए जनपद स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के लिए मंथन किया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक विभाग को बिंदुवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। लघुकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया।इस मौके पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी, उपवन संरक्षक पूनम कैंथोला, मत्स्य विभाग की सहायक निदेशक गरिमा मिश्रा, मुख्य कृषि अधिकारी जीएस भंडारी आदि मौजूद रहे।