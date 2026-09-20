लाइसेंस होटल का, चल रहा था रेस्टोरेंट: एक ही बर्तन में पक रहा था वेज-नॉनवेज, मीट बिक्री पर लगी रोक

दूध उत्पादों की जांच कर लिए गए नमूने

अशोक प्रोविजन स्टोर को केवल खाद्य पंजीकरण पर व्यवसाय चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस मिला। शहरी डेयरियों और दूध विक्रेताओं का भी निरीक्षण हुआ। अभियान के तहत खुले दूध के तीन नमूने लिए गए। चांद डेयरी से देसी घी का एक नमूना, गुर्जर व न्यू शिव डेयरी से पनीर के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। इस अभियान के दौरान हरिद्वार जनपद से कुल 13 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।



कुंभ समागम बन चुका है शोध का विषय : सोनिका

मेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुंभ न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश को संपन्न करता है बल्कि आने वाले लोग यहां की व्यवस्थाओं का भी आकलन करते हैं। कुंभ समागम अब केवल देशभर के लोगों के लिए नहीं बल्कि विदेशी लोगों के शोध का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी खाने, पीने, ठहरने और स्वच्छता को लेकर विदेशी मेहमान बेहतर आकलन करते हैं।