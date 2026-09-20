निठारी कांड: परिजनों की आशंका, सात फीट का खोखा, दो गाठ वाली रस्सी, सुरेंद्र ने कैसे की आत्महत्या? बताया साजिश

1 of 5 निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र की मौत का मामला - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 हरिद्वार पहुंचे सुरेंद्र के घरवाले - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

गले पर रस्सी बांधकर आत्महत्या का रूप दिया

करीब सात फुट के खोखे में आत्महत्या नहीं की जा सकती। गले में कसी रस्सी डबल गांठ की थी, उससे भी सुसाइड नहीं हो सकता। नाक और मुंह से खून आ रहा था और खोखे का शटर खुला हुआ था, जिससे संदेह पैदा होता है कि उसके साथ घटना हुई है। इसके बाद गले पर रस्सी बांधकर आत्महत्या का रूप दिया गया। कहा कि इसमें स्थानीय स्तर पर ही कोई साजिश हो सकती है। इस घटना को निठारी से नहीं जोड़ा जा सकता। नारायण सिंह रावत ने कहा कि सुरेंद्र कोली एक गरीब, अशिक्षित और दलित समाज से था। उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ।

3 of 5 हरिद्वार पहुंचे सुरेंद्र के परिचित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

निर्दोष साबित करने के लिए 20 साल लड़े

20 साल तक उसने अपने को निर्दोष साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में उसे अंतिम केस में भी बाइज्जत बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में ही 12 मामलों में उसे बरी कर दिया था। रावत ने कहा कि जिस व्यक्ति का पूरा भविष्य, परिवार और 20 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके लिए सोचा जाना चाहिए था कि वह समाज में कैसे खड़ा होगा। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब उसकी मौत के बाद परिवार आज भी आर्थिक, सामाजिक तंगी और जातिगत भेदभाव का शिकार है।

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4 of 5 यहीं मिला था निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र का शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले

वीडियोग्राफी के बीच डॉ. रजत सैनी और डॉ. अनस के पैनल ने सुरेंद्र कोली के शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। नाक से खून आने के मामले में भी डॉक्टर रिपोर्ट तैयार कर सौंपेंगे। कोली के कपड़े सील कर दिए गए हैं।

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5 of 5 यहीं मिला था निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र का शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी