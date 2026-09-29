Haridwar News: तीन घंटे बिजली गुल, दिनभर ट्रिपिंग से परेशान रहे ग्रामीण

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपथरी। मंगलवार को क्षेत्र में लगातार तीन घंटे बिजली गुल रही। इसके अलावा दिनभर बिजली की ट्रिपिंग से लोग परेशान रहे। दोपहर 12 बजे बिजली गुल हुई, जो शाम तीन बजे के बाद सुचारु हो सकी। इससे लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। भट्टीपुर स्थित बिजलीघर क्षेत्र में लगातार ट्रिपिंग और अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों में रोष है।ग्रामीणों के अनुसार 24 घंटे में करीब 15 से 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। इससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नसीरपुर कलां, शाहपुर शीतलाखेड़ा, शेरपुर, बादशाहपुर, भट्टीपुर, भोवापुर चमरावल, नई कुंडी, हरसीवाला, धारीवाला, टिकोला और रानीमाजरा समेत कई गांवों के ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ी।ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई-कई घंटे बिजली कटौती की जा रही है। मोहन सिंह, राजकुमार, देशराज सैनी और विनोद कुमार ने बताया कि बिजली आने-जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। दिन में लगातार कई घंटे कटौती के साथ ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। ऊर्जा निगम की एसडीओ गिन्नी रानी ने बताया कि भट्टीपुर बिजलीघर क्षेत्र में विद्युत लाइनों पर कार्य चलने के कारण बिजली आपूर्ति बंद रही।