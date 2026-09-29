फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Dumping zone set up in Transport Nagar; traders distressed.

Haridwar News: ट्रांसपोर्ट नगर में बना दिया डंपिंग जोन, व्यापारी परेशान

Tue, 29 Sep 2026 07:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:21 PM IST
विज्ञापन
Dumping zone set up in Transport Nagar; traders distressed.
फोटो
विज्ञापन


- खाली पड़ी जमीन पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से डाला जा रहा कूड़ा
- गंदगी और दुर्गंध से बढ़ी दिक्कत, संक्रामक रोग फैलने का भी डर

संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। ट्रांसपोर्ट नगर में खाली पड़ी जमीन को कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया। यहां रोजाना ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से कूड़ा लाकर डाला जा रहा है। कूड़े के कारण आसपास गंदगी फैल गई है और दुर्गंध के कारण व्यापारियों और यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है।

व्यापारियों के मुताबिक, पिछले कुछ समय से खाली जगह पर कूड़ा डाला जा रहा है। ये नहीं मालूम कि ये कौन डाल रहा है व कौन डलवा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में पहले से ही वाहनों की आवाजाही और धूल के कारण दिक्कत रहती है। अब खाली जमीन पर लगातार कूड़ा डाले जाने से स्थिति और खराब हो गई है। कूड़े के ढेर के आसपास पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा तेज हवा चलने पर कूड़ा उड़कर दुकानों और सड़क तक पहुंच जाता है।
विज्ञापन


व्यापारियों ने प्रशासन से खाली जमीन पर कूड़ा डालने पर रोक लगाने और यहां जमा कूड़े को तत्काल हटाने की मांग की है। व्यापारी अजय बजाज, हेमंत शर्मा, लाखन, सजल, पंकज का कहना है कि यदि इसी तरह कूड़ा डाला जाता रहा तो आने वाले दिनों में बीमारी और दुर्गंध की समस्या और बढ़ सकती है। नियमित सफाई और कूड़ा डालने की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए। डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि संबंधित विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed