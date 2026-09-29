Haridwar News: हैप्पी हत्याकांड में फरार 10 हजार का इनामी आरोपी छुटमलपुर से गिरफ्तार

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- मुखबिरी के शक में की थी हत्या, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी टीमेंसंवाद न्यूज एजेंसीबहादराबाद। ग्राम शांतरशाह में बाइक मैकेनिक की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी इस्तकार उर्फ इस्तयाक को पुलिस ने छुटमलपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर एसएसपी की तरफ से 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने मुखबिरी के शक में ही हत्या की बात कबूली है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि 14 सितंबर को पतंजलि रोड पर देव धर्मकांटा, शांतरशाह के पास बाइक मैकेनिक हैप्पी की दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की देर रात मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल होने के बाद शूटर मुदस्सिर निवासी दतौली रांगड़, सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया था।पूछताछ में उसने फरार आरोपी इस्तकार उर्फ इस्तयाक निवासी शांतरशाहर, शादाब और अन्य के नाम खोले थे। एसएचओ अमरजीत सिंह के नेतृत्व में दो टीमें फरार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी इस्तकार थाना फतेहपुर क्षेत्र में देखा गया है। इसके बाद बहादराबाद पुलिस टीम ने छुटमलपुर फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, खून से सनी शर्ट बरामद हुई।एसपी के मुताबिक, पूछताछ में इस्तकार ने बताया कि उसे शक था कि हैप्पी ने वर्ष 2022 के एक मामले में पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। हैप्पी उसे पुलिस से पकड़वाने की धमकी देता था और पैसों की मांग करता था।विवाद बढ़ने पर उसने साथियों के साथ मिलकर हैप्पी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। हत्या की योजना को अंजाम देने से पहले 12 सितंबर को घटनास्थल की रेकी की थी। दो दिन बाद 14 सितंबर को हैप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीओ संजय चौहान ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।