समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में रोशन कर रहे नाम : महासभा

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पंजाबी समाज ने किए उपलब्धियां प्राप्त करने वालों को सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। उत्तरांचल पंजाबी महासभा जिला हरिद्वार की ओर से मध्य हरिद्वार के एक होटल में सम्मान समारोह किया गया। इसमें समाज से विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया।वरिष्ठ समाजसेवी विमल कुमार और परमानंद पोपली ने कहा कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा लगातार समाज और संगठन से जुड़े कार्यक्रम पूरे वर्ष करती रहती है। उसी का परिणाम है कि समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष करण मल्होत्रा और वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पाहवा ने कहा कि संगठन आज जिन साथियों का स्वागत और सम्मान कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह सभी साथी प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छूएंगे।सम्मानित होने वालों में अनु कक्कड़, संजय सहगल, हरजीत सिंह, राकेश मल्होत्रा, डॉ. संदीप कपूर, प्रदीप कालरा, देवेंद्र चावला, राजन खन्ना, रेनू शर्मा, नेहा मलिक, अशोक मेहता, गौरव मनोचा, गौरव बांगा, राजकुमार अरोड़ा, परमिंदर सिंह गिल, ओम प्रकाश विरमानी, महेंद्र अरोड़ा, हिमेश कपूर, प्रमोद कुमार और सार्थक तनेजा रहे। इस मौके पर अध्यक्ष प्रमोद पांधी, कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओबेरॉय, प्रेमपाल अरोड़ा, दीपक अरोड़ा, सुनील अरोड़ा, अनिल खुराना, मुरारी लाल वाधवा आदि मौजूद रहे।