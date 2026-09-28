हरिद्वार हैप्पी हत्याकांड: मुख्य शूटर ने कबूली दोस्ती में हत्या की बात, फरार आरोपियों की तलाश जारी

हैप्पी हत्याकांड की जांच में अब तक सामने आया है कि हत्या के लिए आरोपियों को किसी तरह की सुपारी नहीं दी गई थी। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया है कि वह दोस्ती के चलते हत्या में शामिल हुआ था। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।

पुलिस के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर रहे मुकीम काला के गिरोह से जुड़े साबिर के संपर्क में मुख्य साजिशकर्ता इस्तकार उर्फ इस्तयाक था। इसके बाद शादाब और मुदस्सिर की भी उससे मुलाकात हुई। एक स्थान पर हुई मुलाकात के बाद सभी के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे एक-दूसरे के संपर्क में रहने लगे।

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आरोपियों की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो टीमें भेजी

पुलिस के मुताबिक इसी दोस्ती के चलते सभी आरोपी हैप्पी की हत्या की साजिश में शामिल हुए। वारदात में मुख्य शूटर की भूमिका निभाने वाला मुदस्सिर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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पूछताछ में उसने रुपये लेकर हत्या करने की बात से इन्कार किया है। दोस्ती के चलते साथ आने की बात कबूली है। हालांकि आरोपियों के बीच किस स्तर पर बातचीत हुई, इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो टीमें भेजी हैं।

मुख्य साजिशकर्ता इस्तकार उर्फ इस्तयाक के अलावा शादाब, साबिर, समीर और मुर्सलीन की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीओ संजय चौहान ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी साजिश, सभी की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।