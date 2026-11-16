उत्तराखंड: गोदियाल बोले-जौलजीबी मेले में सीएम ने विधायक को नहीं दिया बोलने का मौका, हरीश धामी की नाराजगी जायज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक की बात सुने बिना मुख्यमंत्री समारोह से चले गए। इस पर स्थायी विधायक हरीश धामी की नाराजगी जायज है। आरोप लगाया कि सीएम का आचरण अलोकतांत्रिक था।

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