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उत्तराखंड: गोदियाल बोले-जौलजीबी मेले में सीएम ने विधायक को नहीं दिया बोलने का मौका, हरीश धामी की नाराजगी जायज

Mon, 16 Nov 2026 11:07 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 16 Nov 2026 11:07 AM IST
सार

जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय विधायक हरीश धामी के बीच हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधायक की नाराजगी का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री के व्यवहार पर आपत्ति जताई।

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Ganesh godiyal questions CM Dhami for not allowing MLA harish dhami to speak at jauljibi fair congress
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक की बात सुने बिना मुख्यमंत्री समारोह से चले गए। इस पर स्थायी विधायक हरीश धामी की नाराजगी जायज है। आरोप लगाया कि सीएम का आचरण अलोकतांत्रिक था।

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उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि सीएम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। जो विपक्ष को कही पर स्थान नहीं देना चाहते। यह स्थानीय विधायक ही नहीं उस क्षेत्र की जनता के मनोभाव के भी खिलाफ है। सीएम को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए था, जिस कार्यक्रम की हरीश धामी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षीय भाषण के बाद ही उन्हें कार्यक्रम से उठना चाहिए था।

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