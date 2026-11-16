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Dehradun News: संतोष ने 65 सीटें जीतने की दिखाई राह, लक्ष्य किए तय

Mon, 16 Nov 2026 01:47 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:47 AM IST
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Santosh showed the way to winning 65 seats and set the targets.
Iभाजपा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों को 65 सीटें जीतने की राह दिखाने के साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लक्ष्य भी तय किए हैं। दिसंबर तक प्रदेश में बड़ी यात्रा के साथ ही बूथ सशक्तीकरण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा पिछले चुनाव में हारी 23 सीटों को जीतने की रणनीति बनाई गई।I
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I2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने चुनावी रणनीति तैयार की है। पार्टी का 23 हारी हुईं विधानसभा सीटों का भी आकलन करेगी। पार्टी हार के कारणों को तलाश कर जीत के लिए अलग से रणनीति बना रही है। पार्टी सरकार व संगठन के कामकाज का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, शीघ्र ही इसका विमोचन किया जाएगा। आगामी चुनाव के लिए मीडिया सेंटर भी शुरू किया जाएगा।I
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Iपार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने 65 सीटें जीतने की राह दिखाई। कहा कि पार्टी नेताओं को दोगुनी मेहनत करनी होगी। उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रमों का लक्ष्य तय किए। पार्टी बूथ सशक्तीकरण अभियान शुरू करने के साथ ही प्रदेश में बड़ी यात्रा भी करेंगी। इन यात्राओं में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी आएंगे।I
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