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हरिद्वार: छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा टला, बेटे को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, पीएसी टीम ने दोनों को बचाया

Mon, 16 Nov 2026 10:38 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Mon, 16 Nov 2026 10:38 AM IST
सार

छठ पूजा के दौरान हरिद्वार के बहादराबाद में गंगा घाट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई एक जब पिता और बेटा दोनों नदी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद पीएसी की आपदा राहत टीम की तत्परता से दोनों की जान बच गई।

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Haridwar chhath puja accident father and son from drowning at ghat PAC rescue team saves
हरिद्वार में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा टला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार के बहादराबाद स्थित सर्वेश्वर घाट पर छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां नहाते समय 16 वर्षीय आयुष गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बेटे को पानी में डूबता देख उसके पिता ने भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान दोनों ही पानी में डूबने लगे। परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। घाट पर मौजूद लोगों ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की।

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इसी बीच मौके पर तैनात पीएसी की आपदा राहत टीम को घटना की जानकारी मिली। टीम ने बिना देर किए बचाव अभियान शुरू किया। जवानों ने पानी में उतरकर पिता और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते दोनों को बचा लिया गया

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16 वर्षीय आयुष छठ पूजा के लिए अपने परिवार के साथ सर्वेश्वर घाट पहुंचा था। पूजा के दौरान हुए इस हादसे ने परिवार को दहशत में डाल दिया। पीएसी की आपदा राहत टीम की तत्परता से दोनों की जान बच गई।

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