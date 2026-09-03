Haridwar News: पांच वारंटियों को किया गिरफ्तार

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बहादराबाद। कोतवाली पुलिस ने पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया है। बृहस्पतिवार की सुबह क्षेत्र में दबिश देकर सुरेश निवासी मूलदासपुर, प्रताप निवासी गोविन्दपुर, तेलुराम, राजेश निवासी भौरी और राजू निवासी अलीपुर को गिरफ्तार किया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि पांचों के कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो रखे थे। सभी लंबे समय से अदालत से गैर हाजिर चल रहे थे। वारंट जारी होने के बाद सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। संवाद