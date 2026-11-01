फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Father arrested on charges of obscene conduct

Haridwar News: नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत के आरोप में पिता गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 06:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:08 PM IST
विज्ञापन
Father arrested on charges of obscene conduct
- बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने जेल भेजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बहादराबाद। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, एक महिला ने शिकायत में बताया कि उसका पति पिछले करीब एक साल से नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। कई बार समझाने और विरोध करने के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इससे बेटी भय और मानसिक परेशानी में रहने लगी। महिला ने पति पर उसके और बच्चों के साथ आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप भी लगाया।
विज्ञापन

पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ देवव्रत जोशी ने बताया कि आरोपी के किराये के मकान पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed