Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Demand for cancellation of the registration deed

Haridwar News: धर्मशाला की रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग

Thu, 05 Nov 2026 05:08 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:08 PM IST
विज्ञापन
Demand for cancellation of the registration deed
- राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी
विज्ञापन

- मेरठ धर्मशाला की तीन अगस्त को हुई है रजिस्ट्री
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति ने मेरठ वाली धर्मशाला (चंदों देवी ट्रस्ट) की 3 अगस्त को हुई रजिस्ट्री को अवैध बताया है। समिति ने इस रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग तेज कर दी है। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
समिति का आरोप है कि ताज होटल और प्रसाद हेरिटेज ने धर्मशाला को मेरठ भवन दिखाकर अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई है। राष्ट्रीय धर्मशाला सुरक्षा समिति इस रजिस्ट्री को पूरी तरह से अवैध मानती है। समिति के अध्यक्ष महेश गौड़ ने कहा कि पिछले डेढ़ माह से धर्मशाला प्रबंधक शोभा शर्मा का उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें तथाकथित गुंडों और बदमाशों से प्रताड़ित किया जा रहा है। शोभा शर्मा को धर्मशाला खाली करने की धमकी भी दी जा रही है। यह मामला जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन

समिति के महामंत्री विकास तिवारी ने बताया कि 1995 में इसी धर्मशाला के खरीद-फरोख्त विवाद में शोभा शर्मा के पति राम प्रकाश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। राम प्रकाश शर्मा का अपहरण कर नृशंस हत्या की गई थी। उनका शव नहर पटरी धनौरी कलियर के पास मिला था। तब से शोभा शर्मा ही धर्मशाला का प्रबंधन देख रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

संस्था के कोषाध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट से शोभा शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को भवन दर्शाई गई संपत्ति की जांच होनी चाहिए। यदि 3 दिन के अंदर अवैध रजिस्ट्री निरस्त नहीं हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संजय त्यागी, विजय भंडारी, योगी गणेश नाथ, रमेश कुमार मिड्ढा और स्वामी गणेश दास सहित कई लोग शोभा शर्मा के समर्थन में उतरे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed