Haridwar News: दिव्यांग महिला से सरकारी योजना, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी

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- दूसरे लोगों से भी पीड़िता के खाते में मंगवाई रकम, आरोपी ने अपने खाते में कराई ट्रांसफरसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और अच्छी सैलरी पर नौकरी देने का झांसा देकर एक दिव्यांग महिला से करीब 12.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कनखल निवासी एक व्यक्ति ने महिला को सरकारी योजनाओं में आवेदन कराने के नाम पर रकम वसूली और बाद में उसके बैंक खाते का इस्तेमाल कर अन्य लोगों से भी पैसे मंगवाए। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, औरंगाबाद निवासी रूमा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं और पैरा क्रिकेट खेलती हैं। दो नवंबर 2025 को देहरादून में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुलाकात कनखल निवासी सुंदर सिंह चौहान से हुई थी।आरोप है कि सुंदर सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना, सिलाई मशीन योजना और मुद्रा लोन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए अलग-अलग शुल्क बताकर उनसे गूगल पे के माध्यम से रकम जमा कराई गई। सुंदर सिंह ने अच्छी सैलरी पर नौकरी देने का लालच देकर उन्हें ऑनलाइन काम करने के लिए भी रखा।इसके बाद आरोपी के पास आने वाले ग्राहकों से उनके बैंक खाते में रकम मंगवाई जाती थी। रकम एकत्र होने पर आरोपी उसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता था। आरोप है कि उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ओटीपी के माध्यम से भी आवेदन और रजिस्ट्रेशन कराए गए।रूमा देवी का आरोप है कि उनके खाते से करीब 12.50 लाख रुपये आरोपी ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए, जबकि किसी भी व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इसके बाद पांच नवंबर को सिडकुल थाने में शिकायत दी। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।