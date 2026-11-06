Haridwar News: संस्कृति स्कूल में बच्चों ने उत्साह से मनाया दीपोत्सव

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- बच्चों ने रंगोली बनाई, दिवाली पर प्रेम और सहयोग का संदेश दियामाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। संस्कृति स्कूल में दिवाली का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों ने भगवान राम, माता सीता और अन्य रामायण के पात्रों की वेशभूषा धारण की। विद्यालय का वातावरण दिवाली की खुशियों से भरा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष प्रार्थना सभा से हुई। सभा में बच्चों को दीपोत्सव मनाने का पौराणिक महत्व बताया।भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की कहानी सुनाई गई। बच्चों को समझाया गया कि दीपोत्सव की खुशियां बांटने, प्रेम, सहयोग और एकता का पर्व है। इसके बाद कक्षाओं में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें रंगोली बनाना, दीप सजाना, मोमबत्तियां बनाना और तोरण तैयार करना शामिल था। बच्चों ने इन गतिविधियों में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। विद्यालय की निदेशिका दिव्या पंजवानी ने भी बच्चों को शुभकामनाएं दीं।पर्व का महत्व और रचनात्मक गतिविधियांप्रार्थना सभा में बच्चों को दिवाली के पौराणिक महत्व से अवगत कराया गया। उन्हें भगवान राम के वनवास से लौटने की कहानी सुनाई गई। बच्चों को बताया गया कि दिवाली केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग का त्योहार है। कक्षाओं में रंगोली, दीप सजाने और हस्तकला जैसी कई रचनात्मक गतिविधियां हुईं। बच्चों ने इनमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।