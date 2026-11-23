संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कार को सीज कर दिया गया।पुलिस के अनुसार, कनखल के ओम विहार, गुरुकुल कांगड़ी निवासी मूलचंद गोयल रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सैर करके घर लौट रहे थे। वह सड़क किनारे बने फुटपाथ पर चल रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार फुटपाथ पर चढ़ा दी। कार की चपेट में आने से मूलचंद गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी निशा गोयल ने कार चालक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने रविवार की देर रात मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार को सीज कर दिया गया है। संवाद