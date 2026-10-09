फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Caretaker attacked with a rod

Haridwar News: झगड़ा शांत कराने गए केयरटेकर पर सरिये से वार, मां से भी मारपीट

Fri, 09 Oct 2026 05:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:19 PM IST
विज्ञापन
Caretaker attacked with a rod
-सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में किरायेदारों के बीच चल रहे झगड़े को शांत कराने पहुंचे केयरटेकर और उसकी मां पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि एक युवक ने केयरटेकर के सिर पर सरिये से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव के दौरान उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। जान बचाने के लिए पीड़ित को दुकान में छिपना पड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, हरीश कुमार निवासी कृपाल नगर, रावली मजदूर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अमन कौशिक की बिल्डिंग में केयरटेकर के तौर पर काम करते हैं। पांच अक्तूबर की रात करीब आठ बजे बिल्डिंग में रहने वाले दो किरायेदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था।
विज्ञापन

झगड़े की जानकारी मिलने पर वह अपनी मां के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद वह अपने कमरे में लौटे। आरोप है कि कुछ देर बाद अनमोल दो अन्य युवकों को साथ लेकर पहुंचा। इसके बाद उनसे मारपीट शुरू कर दी। एक युवक ने उसके सिर पर सरिये से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उनकी मां को भी पीटा। किसी तरह पास की दुकान में घुसकर जान बचाई। आरोप है कि इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed