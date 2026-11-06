Haridwar News: बहू ने सास पर धारदार हथियार से किया हमला

विज्ञापन

बहादराबाद। कोतवाली क्षेत्र के भारापुर गांव में बहू ने सास पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय सास घर पर अकेली थी। हमले के बाद आरोपी बहू मौके से फरार हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे पति ने घायल पत्नी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।पुलिस के अनुसार, भारापुर निवासी सुखपाल ने तहरीर देकर बताया कि बीते बुधवार को वह किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसके छोटे बेटे की पत्नी ने घर पर अकेली मौजूद उसकी पत्नी शांति के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में शांति गंभीर रूप से घायल हो गई।वारदात को अंजाम देने के बाद बहू मौके से फरार हो गई। पड़ोसियों से घटना की सूचना मिलने पर वह घर पहुंचा और घायल पत्नी को उपचार के लिए सूर्यदेव अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।सीओ देवव्रत जोशी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।