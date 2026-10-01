Haridwar News: भेल से 2.64 टन एल्युमिनियम चोरी का स्क्रैप कारोबारी पर आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। बीएचईएल के टीपीएस स्टोर से लोहे के स्क्रैप की आड़ में एल्युमिनियम चोरी करने का आरोप स्क्रैप कारोबारी पर लगा है। सीआईएसएफ का दावा है कि करीब चार लाख कीमत का एल्युमिनियम से लदे ट्रक को गेट पर पकड़ा गया। पुलिस को मामले में तहरीर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।सीआईएसएफ के मुताबिक, भेल के टीपीएस स्टोर से लोहे का स्क्रैप बाहर ले जाने के लिए एक बाहरी ठेकेदार को टेंडर दिया गया था। आरोप है कि ठेकेदार ने निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए बुधवार की शाम लोहे के स्क्रैप के बजाय एल्युमिनियम ट्रक में लोड करा दिया। इसके बाद इसे संयंत्र से बाहर ले जाने की तैयारी थी। इस बीच सीआईएसएफ की आसूचना टीम ने ट्रक को रोककर जांच की। तलाशी में 2.64 टन एल्युमिनियम मिला। बरामद एल्युमिनियम को ट्रक से उतरवाकर सुरक्षित रखवा दिया।भेल इकाई प्रभारी एवं कमांडेंट दीपक कुमार, सहायक कमांडेंट एमएस रेड्डी समेत भेल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीआईएसएफ ने पुलिस को सूचित किया। वहीं, भेल प्रबंधन ने संबंधित कर्मचारियों के संयंत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं, मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रानीपुर पुलिस को भी सूचना दी गई है। कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।