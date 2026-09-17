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Haridwar News: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म का आरोप, युवक गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 07:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:02 PM IST
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Accusation of rape following friendship on Instagram
- कनखल कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में इंस्टाग्राम के जरिये नाबालिग से संपर्क करने के बाद उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को इंस्टाग्राम पर अजय उर्फ गोलू निवासी नारायणवाला थाना रेहड जिला बिजनौर ने संदेश भेजा था। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत होने लगी थी। आरोप है कि 24 मई को युवक ने किशोरी से मिलने की इच्छा जताई और बताया कि वह हरिद्वार अपने भाई के पास आया हुआ है। उसने किशोरी से घर का पता मांगा।
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परिजनों के घर पर नहीं होने का पता चलने पर दबाव बनाकर पता लेकर वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने किशोरी को डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मोबाइल से फोटो व वीडियो बना लिए थे।
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विरोध पर उसे धमकाया कि घटना के बारे में किसी को बताने या पुलिस कार्रवाई पर फोटो और वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर देगा। आरोप है कि लगातार सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल की धमकी देता रहा। 15 सितंबर की शाम किशोरी को रोता देखकर मां ने वजह पूछी। इसके बाद कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में बुधवार शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली। बृहस्पतिवार को आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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