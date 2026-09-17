Haridwar News: युवक पर धारदार हथियारों से किया हमला

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियारों और लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक को भी चोटें आई हैं। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, रोशनाबाद निवासी सत्तार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे उनका भतीजा समीर, आजाद के साथ रोशनाबाद स्थित शनिदेव मंदिर की बिल्डिंग में गया था। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए विपिन, मोनू, आशीष, अभिषेक उर्फ मलिंगा और करीब पांच अन्य लोगों ने दोनों को घेर लिया। सभी ने गाली-गलौज करते हुए समीर और आजाद पर लोहे की रॉड और चाकू जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया।आरोप है कि हमले में समीर के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया। आजाद को भी चोटें लगीं। आरोप है कि हमलावर लगातार समीर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गंभीर रूप से घायल समीर को स्वामी भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।