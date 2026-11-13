Haridwar News: अवैध खनन में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

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धनौरी। क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ धनौरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। धनौरी चौकी प्रभारी महिपाल सिंह सैनी ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र में अवैध खनन की सूचनाएं मिल रही थीं। इन सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, इसमें एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज किया गया है। अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।