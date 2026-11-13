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Haridwar News: नलोवाला में पिता-पुत्र के बीच हुआ जमीनी विवाद, चालान

Fri, 13 Nov 2026 05:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:29 PM IST
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Land dispute between father and son in Nalowala, challan issued
लालढांग। नलोवाला में पिता-पुत्र के बीच जमीनी विवाद हो गया। हंगामा होने पर पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया है।
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12 नवंबर को महिला उपनिरीक्षक रचना पठानिया पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थीं। इसी दौरान ग्राम नलोवाला में कुछ लोगों के बीच जमीनी विवाद में लड़ाई-झगड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो दो पक्षों के बीच गाली-गलौज और हंगामा हो रहा था। दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू थे। पुलिस ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन, वे नहीं माने। इससे पुलिस ने नूर आलम और उसके पुत्र शाहनवाज निवासी नलोवाला गैंडीखाता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया। कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगाड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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