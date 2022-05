{"_id":"6293c9d7ffaa54476022ea0c","slug":"a-herd-of-elephants-attacked-the-farmers-one-killed-three-farmers-saved-their-lives-by-running-away","type":"story","status":"publish","title_hn":"Elephant Attack: हाथियों के झुंड ने किसानों पर बोला हमला, एक की मौत, तीन ने गंगनहर में कूदकर बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 01:01 AM IST