Champawat News: गुमदेश के रौशाल में व्यापारी मेला शुरू

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महोत्सव समिति अध्यक्ष सतीश भट्ट ने बताया कि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ 23 सितंबर को दायित्वधारी हुकम सिंह कुंवर करेंगे। इस अवसर पर रौशाल बाजार से विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए महोत्सव स्थल तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में समिति पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। कोषाध्यक्ष बसंत बल्लभ भट्ट, सचिव मोहन सिंह, संजय भट्ट, मोनू बिष्ट, पवन राम, संजय पांडेय और योगेश भट्ट समेत अन्य कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं।

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लोहाघाट। गुमदेश क्षेत्र के रौशाल में पांच दिवसीय व्यापारी मेला शुरू हो गया है। कुमाऊं एकता महोत्सव के तहत आयोजित मेले में रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर से व्यापारी पहुंचे हैं। व्यापारियों ने झूले, चरखे, क्रॉकरी सहित विभिन्न दुकानों को सजाना शुरू कर दिया है।