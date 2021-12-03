Champawat News: मायावती धर्मार्थ अस्पताल में 25 मरीजों की हुई लेप्रोस्कोपी सर्जरी

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आश्रम के अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद और प्रभारी स्वामी एकदेवानंद ने बताया कि शिविर में पित्त की थैली में पथरी से पीड़ित 18 और हर्निया के सात मरीजों की लेप्रोस्कोपी विधि से सर्जरी की गई। शिविर में सर्जन डॉ. कृष्णा सिंह, डॉ. कौशिक रॉय, डॉ. उर्मिला रॉय, डॉ. डीएस दुबे, डॉ. अनुराग गर्ग, डॉ. सत्यकी सरकार, डॉ. विक्रम सिंह और डॉ. अनुज सिंह राणा ने सेवाएं दीं।दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में आयोजित शिविर से मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिली। इससे उन्हें उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ा।