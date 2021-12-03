सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय से करें हल : डीएम
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 22 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
चंपावत। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने किसी अपरिहार्य कारण से शिकायत को फोर्स क्लोज करने की स्थिति में स्पष्ट कारण दर्ज करने के साथ शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी देने के लिए कहा।
विज्ञापन