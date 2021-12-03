Champawat News: पाटन पुल-गलचौड़ा मार्ग पर गड्ढों में शुरू हुआ भरान कार्य

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पाटन पुल से गलचौड़ा के बीच कई स्थानों पर सड़क किनारे बनी नालियां क्षतिग्रस्त होने से बरसात का पानी सड़क पर बह रहा था। लगातार पानी के बहाव से डामर और जमीन के बीच करीब आधा फीट गहरा गैप बन गया था। इससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। सड़क पर पानी और किनारे बने गड्ढों के कारण वाहनों को पास देने में भी दिक्कत हो रही थी। दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर चोटिल हो रहे थे।लोनिवि की ओर से गड्ढों में भरान का कार्य शुरू किए जाने पर स्थानीय लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है। स्थानीय निवासी जीवन कुमार, रमेश चंद्र, प्रेम प्रकाश और विवेक कुमार ने समस्या का संज्ञान लेकर कार्य शुरू कराने पर विभाग का आभार जताया।