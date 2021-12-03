Champawat News: छात्रसंघ चुनाव... लिंगदोह समिति की सिफारिश का पालन जरूरी

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पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर में छात्रसंघ के संभावित दावेदारों और छात्र-छात्राओं ने बैठक की। छात्र अधिष्ठाता कल्याण डॉ. धमेंद्र कुमार ने संभावित दावेदारों के साथ सभी छात्रों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों की जानकारी दी। कुलानुशासक डॉ. कमलेश कुमार भाकुनी ने कहा कि चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पूरी तरह पालन करना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर निदेशक डॉ. हेम चंद पांडे, लवराज वर्मा, शुभम उप्रेती, कविता पंत, नैना बिष्ट, नीरज कुमार, संध्या, नवीन कुमार, नेहा सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।