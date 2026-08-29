Champawat News: धूमधाम से मनाया गया भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन

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लोहाघाट (चंपावत)। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में उत्साह का माहौल रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। राखियों, मिठाइयों और उपहारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पर्व मनाया। इस दौरान भाई-बहनों ने एक-दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। पर्व को लेकर बच्चों और युवाओं में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। संवादफोटो 28 सीपीटी 05 पी -भाई की कलाई पर राखी बाँधती बहन। स्रोत: स्वयंचंपावत। पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एकल अभियान संस्था चंपावत से पहुंची बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बाँधकर उनकी सुख-समृद्धि की कामना की।इस अवसर पर जवानों ने भी बहनों की रक्षा और सम्मान का संकल्प लिया। कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व है। परिवार से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे जवानों के साथ इस तरह पर्व मनाने से उनका मनोबल बढ़ता है और समाज व सुरक्षा बलों के बीच आत्मीय संबंध मजबूत होते हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों ने एकल अभियान की बहनों का आभार जताया। इस दौरान डॉ. विशाल बरनवाल, शिव राम, करन चौहान, सुदेश कुमार, नवीन कुमार समेत अन्य अधिकारी और बलकार्मिक मौजूद रहे। संवादचंपावत। रक्षाबंधन के अवसर पर देवीधुरा में आयोजित मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार खाम-सात थोक के बीच खेले जाने वाले प्राचीन और अनोखे पाषाण युद्ध का अवलोकन किया। उन्होंने इस पारंपरिक आयोजन की जानकारी ली और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े इस आयोजन को देखा।इस दौरान मेले में पहुंची स्कूली बच्चियों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बाँधकर रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी सभी को पर्व की बधाई दी। आयोजन में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। संवादबनबसा। रक्षाबंधन पर बनबसा में भाई-बहन के रिश्ते की मिठास नजर आई। सुबह से ही बहनें राखी और मिठाई लेकर भाइयों के घर पहुंची। शुभ मुहूर्त में राखी बाँधकर भाइयों की खुशहाली की कामना की गई। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनके साथ हमेशा खड़े रहने का भरोसा दिलाया। पर्व को लेकर बाजारों में भी अच्छी-खासी चहल-पहल रही। राखी, मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोग पहुंचे। खासकर बच्चों और युवाओं में पर्व को लेकर उत्साह दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पारंपरिक तरीके से रक्षाबंधन मनाया गया।रीठा साहिब (चंपावत)। क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व को लेकर सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बाँधकर उनके सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हर सुख-दुख में साथ निभाने का भरोसा दिलाया। पर्व के चलते क्षेत्र में लोगों की आवाजाही भी बढ़ी रही। घरों में पकवान बनाए गए और परिवार के सदस्यों ने साथ बैठकर पर्व की खुशियां मनाईं। बच्चों और युवाओं में भी राखी बाँधने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने अपनी परंपराओं के अनुसार रक्षाबंधन मनाकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। संवाद