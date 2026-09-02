Champawat News: बारिश से जन्माष्टमी के कारोबार पर असर, व्यापारी परेशान

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बुधवार को बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल बंद रहे जिससे विद्यालयों में आयोजित होने वाले जन्माष्टमी के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। लगातार दो दिन स्कूल बंद रहने से बृहस्पतिवार को भी कार्यक्रम होने को लेकर संशय बना हुआ है। इससे जन्माष्टमी से जुड़े सामान की बिक्री को लेकर व्यापारी परेशान हैं।व्यापार संघ के महामंत्री हरीश सक्टा ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी बारिश का अलर्ट है। बुधवार को स्कूल बंद होने के कारण बच्चे राधा-कृष्ण की पोशाक और अन्य सामान खरीदने बाजार नहीं पहुंच सके। आमतौर पर स्कूलों में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसके चलते इन दिनों बाजार में अच्छी खरीदारी होती है। इस बार मौसम खराब रहने से कारोबार प्रभावित हुआ है।व्यापारी सनी वर्मा ने बताया कि इस बार उम्मीद के मुताबिक सामान की बिक्री नहीं हुई है। राधा-कृष्ण की पोशाक 250 से 500 रुपये तक बिक रही है, जबकि बांसुरी, मुकुट आदि का सेट करीब 150 रुपये में उपलब्ध है। बुधवार को बाजार में खरीदारों की संख्या बेहद कम रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि बृहस्पतिवार को मौसम साफ रहा तो कारोबार में तेजी आ सकती है।अभिभावक मनीषा ने बताया कि अवकाश के चलते इस बार बच्चों के लिए पोशाक नहीं खरीदी। वहीं, अभिभावक जीवन थ्वाल ने बताया कि बृहस्पतिवार को बारिश नहीं हुई तो खरीदारी करेंगे।