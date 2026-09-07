चंपावत: पहाड़ी से वाहन पर बोल्डर गिरने से एक की मौत, कई फंसे; रेस्क्यू अभियान जारी

चंपावत जिले के घाट-पनार मोटर मार्ग पर एक वाहन के ऊपर अचानक बोल्डर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम चंपावत से प्राप्त होते ही पुलिस, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार घाट-पनार मार्ग पर खड़े वाहन (यूके 05टीए 2878) पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। वाहन में कुल पांच व्यक्ति सवार बताए गए हैं। घटना में घायल दो व्यक्तियों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। जबकि शेष तीन व्यक्तियों के रेस्क्यू के लिए मौके पर अभियान जारी है। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय एक की मौत हो गई है। दो को खाई से निकालने का काम किया जा रहा है। जबकि एक की स्थिति सामान्य है।