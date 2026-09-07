फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   One dead as boulder falls on vehicle in champawat

चंपावत: पहाड़ी से वाहन पर बोल्डर गिरने से एक की मौत, कई फंसे; रेस्क्यू अभियान जारी

Mon, 07 Sep 2026 02:10 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Mon, 07 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

चंपावत जिले के घाट-पनार मोटर मार्ग पर खड़े एक वाहन (यूके 05टीए 2878) पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। इस हादसे में वाहन में सवार पांच लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन
One dead as boulder falls on vehicle in champawat
वाहन पर बोल्डर गिरने से एक की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंपावत जिले के घाट-पनार मोटर मार्ग पर एक वाहन के ऊपर अचानक बोल्डर गिर गया।  हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम चंपावत से प्राप्त होते ही पुलिस, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया।

विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार घाट-पनार मार्ग पर खड़े वाहन (यूके 05टीए 2878) पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। वाहन में कुल पांच व्यक्ति सवार बताए गए हैं। घटना में घायल दो व्यक्तियों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। जबकि शेष तीन व्यक्तियों के रेस्क्यू के लिए मौके पर अभियान जारी है। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय एक की मौत हो गई है। दो को खाई से निकालने का काम किया जा रहा है। जबकि एक की स्थिति सामान्य है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed