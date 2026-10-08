Champawat News: देवीधुरा में एमए की कक्षाएं शुरू, पहले सत्र में 71 ने लिया प्रवेश

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महाविद्यालय में कुल 452 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें बीए प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक 339 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। एमए की पढ़ाई शुरू होने से अब विद्यार्थियों को बीए के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। पूर्व में स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित नहीं होने से कई विद्यार्थियों को बीए के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इसका सबसे अधिक असर छात्राओं पर पड़ता था। अब छात्राएं भी इसी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी।पहली बार में 72 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए पंजीकरण किया था, लेकिन एक ने फीस जमा नहीं की। कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। अगली बार और अधिक प्रवेश होने की उम्मीद है। - डॉ. गीता, प्राचार्य, देवीधुरा महाविद्यालय