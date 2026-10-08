Champawat News: दशहरा महोत्सव में अब डांडिया नाइट आज

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टनकपुर(चंपावत)। नव युवक रामलीला कमेटी टनकपुर की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हुआ। हवन यज्ञ और भंडारे में लोग उमड़े। इस बीच श्रद्धालुओं को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। रामलीला मैदान में आयोजित अनुष्ठान में बृहस्पतिवार को विधि-विधान के साथ हवन किया गया। इसके बाद भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। नवयुवक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि अब महोत्सव के तहत नौ अक्तूबर शाम छह बजे से महिलाओं के लिए डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। 10 अक्तूबर को जूनियर, सीनियर वर्ग की डांस प्रतियोगिता, रामलीला मंचन 11 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक होगा। 20 अक्तूबर को दशहरे के अवसर पर रावण परिवार के पुतलों का दहन किया जाएगा। 21 अक्तूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम और लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। संवाद